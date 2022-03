Przegląd tygodnia z 6.03.2022 w Raciborzu. Najważniejsze wydarzenia od 27.02 do 5.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Chcecie zaoszczędzić? Zobaczcie, jakie promocje przygotowały sklepy na początek marca 2022. Niektóre produkty kupicie nawet o połowę taniej! Rabaty czekają na Was m.in. w takich sklepach jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Netto, Aldi czy Auchan. Sprawdźcie, gdzie są największe obniżki. Taniej kupicie mięso, owoce, a także kawę czy słodycze.

Kończy się już studniówkowy sezon w woj. śląskim. Był z pewnością wyjątkowy... wszak rok temu zakaz, a obecnie sporo obostrzenia. To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie. Poznaj MISS STUDNIÓWKI woj. śląskiego 2022. Zobacz ZDJĘCIA ze studniówek, które odbyły się w ostatnich tygodniach w woj. śląskim.

Raciborzanin poseł Michał Woś oraz pochodzący z niedalekiego Rybnika, europoseł Łukasz Kohut zaapelowali do prezydenta Dariusza Polowego o natychmiastowe wypowiedzenie partnerstwa rosyjskiemu Kaliningradowi, w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Tymczasem okazuje się, że stolica rosyjskiego obwodu graniczącego z Polską nie jest miastem partnerskim Raciborza od siedemnastu lat. W każdym razie oficjalnie...

ROZRYWKA. Za nami LUTY pełen imprez - działo się sporo w klubach i dyskotekach w miastach woj. śląskiego. W każdy weekend bawiły się tam setki jak nie tysiące fanów dobrej zabawy... i nie brakowało na nich pięknych kobiet. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów. Oto najładniejsze dziewczyny na parkietach klubów z woj. śląskiego, z m.in. Katowic, Rybnika, Bielska-Białej, Gliwic, Lublińca i Siemianowic Śląskich. To one rządziły w klubach i dyskotekach w lutym 2022. Zobacz zdjęcia

Mieszkańcy woj. śląskiego w m.in. Częstochowie, Katowicach i Sosnowcu, obserwują latające samoloty U.S. Air Force. W środę 2 marca nad Częstochową latają wojskowe śmigłowce. Wzmożony ruch lotniczy związany jest zapewne z sytuacją na Ukrainie, a także ćwiczeniami Siber Strike 22, które trwają w Polsce.

O tym jak dynamicznie zmienia się sytuacja społeczno-gospodarcza kraju wiemy wszyscy. Wysoka inflacja, rosnące ceny w sklepach, wahania cen paliw. To skutki wydarzeń w Polsce i na całym świeci. Jak przedstawiają się dane na temat rynku pracy i wynagrodzeń w województwie śląskim za styczeń 2022r.? Przedstawiamy poniżej.

Pozycje obronne Żytomierza, zniszczone bloki mieszkalne Kijowa, produkcja koktajli Mołotowa w Użhorodzie, zniszczony lub przejęty rosyjski sprzęt na drogach dojazdowych do miast, tłumy ludzi ukrywających się w metrze przed rakietami - to przejmujące obrazy wojny, która trawi Ukrainę, wywołanej rosyjską agresją. Fotografowie pracujący dla ukraińskiej agencji UNIAN docierają w niebezpieczne miejsca, by utrwalić i pokazać przerażające oblicze konfliktu...