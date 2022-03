Michał Woś i Łukasz Kohut wezwali Racibórz do rozwiązania umowy partnerskiej z Kaliningradem. Oficjalnie miasto nie ma jej od 2005 roku

Wobec opieszałości w tej sprawie, do władz miasta zaczęły spływać pisma od polityków, którzy domagali się jej natychmiastowego wypowiedzenia. Jednomyślni w tej sprawie byli nawet politycy, którym jeśli chodzi o poglądy nie zawsze jest po drodze. Bliźniaczo podobne listy na adres raciborskiego magistratu wysłali poseł z Raciborza, Michał Woś i europoseł z pobliskiego Rybnika, Łukasz Kohut.

Poseł zaznaczył, że nie wyobraża sobie, żeby jego rodzinne miasto, którego jest reprezentantem w polskim Sejmie mogło pozostawać we współpracy z miastem leżącym w granicach państwa, będącego agresorem.

- Nie wyobrażam sobie, żeby moje rodzinne miasto, które reprezentuję w Sejmie RP mogło kontynuować współpracę z Kaliningradem, zwłaszcza w obliczu zbrodni wojennych dokonywanych przez Rosję na niewinnej ludności cywilnej - zaakcentował Michał Woś.

Formą solidarności z Ukrainą wypowiedzenie umowy partnerskiej z Kaliningradem nazwał za to Łukasz Kohut. Poseł do PE z ramienia Nowej Lewicy zauważył, że podstawą do współpracy partnerskiej w Europie jest pokój i pojednanie.