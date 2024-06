Groźny wypadek w Raciborzu. Auto wypadło z drogi i uderzyło 41-latka, który montował sygnalizację świetlną. Brawura nie popłaca ZDJĘCIA

W środę, około godziny 18.00, w Raciborzu na ulicy Reymonta doszło do groźnego wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego wynika, że 32-letni kierujący seatem stracił panowanie nad autem i wypadł z pasa ruchu, którym się poruszał.

- Mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, uszkadzając latarnie, a następnie potrącił 41-letniego mężczyznę, który zajmował się montażem sygnalizacji świetlnej. Potrącony mężczyzna został zabrany przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca seata był trzeźwy. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają policjanci - informuje komenda w Raciborzu.

Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie ostrożności na drodze, a szczególnie dostosowanie prędkości nie tylko do warunków atmosferycznych, ale też do tych związanych z natężeniem ruchu.