17-latek z Raciborza groził nożem, że ją zabije. Znęcał się również nad babcią. Sąd posłał młodego furiata do aresztu śledczego

Raciborscy policjanci zatrzymali 17-latka, który od kilku miesięcy znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją matką oraz babcią. Popychanie, uderzanie, poniżanie - to tylko kilka z form przemocy, jakie nieletni stosował wobec kobiet.

- Na początku czerwca babcia poinformowała oficera dyżurnego, że w domu córki doszło do awantury. Wnuk miał grozić nożem swojej matce, że ją zabije. Natychmiast został skierowany na miejsce patrol policji. Mundurowi zastali w mieszkaniu przerażoną kobietę oraz jej syna. 17-latek był bardzo pobudzony. Okazało się, że wcześniej nastolatek wszczął awanturę, podczas której uderzył i groził nożem swojej mamie. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu - informuje komenda w Raciborzu.

Zebrany materiał dowodowy, pozwolił postawić 17-latkowi zarzuty. W środę 5 czerwca, sąd przychylił się do wniosku śledczych i prokuratury, stosując tymczasowe aresztowanie. Najbliższe 2 miesiące młody mężczyzna spędzi w izolacji. Grozi mu do kara do 5 lat więzienia.

Jak informuje raciborska policja, za znęcanie kodeks karny przewiduje karę do 5 lat więzienia, jeśli jednak sprawca znęca się nad osobą nieporadną ze względu na wiek, podlega karze do 8 lat więzienia.