Z wieży widokowej w gminie Kornowac widać i Beskidy i Morawy. W pogodne dni widoki są zachwycające

Wieża widokowa w Pogrzebieniu to część szlaku Silesianka

Wieża widokowa w Pogrzebieniu to jedna z wież, które powstały na Szlaku Silesianka w Krainie Górnej Odry. Stoi na wzniesieniu we wsi Pogrzebień, w gminie Kornowac. To jeden z najładniejszych zakątków powiatu raciborskiego. Ze szczytu wieży można zobaczyć sąsiednie wsie, między innymi: Tworków, Bieńkowice, tereny dawnej wsi Nieboczowy, która została zrównana z ziemią, by mógł powstać zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz. W oddali dostrzec można najwyższą hałdę górniczą - Szarlote w Rydułtowach, ale także Szyndzielnię i Równicę w Beskidzie Śląskim. A w wyjątkowo pogodne dni wytrwani obserwatorzy zobaczą nawet Sudety.