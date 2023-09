Podsumowanie akcji "Prędkość" w Raciborzu. Aż 110 ujawnionych przekroczeń prędkości tylko w ciągu jednego dnia

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o ostrożną jazdę.

- Podczas podróży należy kierować pojazdem z rozwagą, stosując się do podstawowych zasad bezpiecznej jazdy. Zbyt duża prędkość to nadal główna przyczyna wypadków drogowych, a do wykroczeń dotyczących zbyt szybkiej jazdy dochodzi zarówno w obszarze zabudowanym, jak i poza nim. Przypominamy również rowerzystom i pieszym o obowiązku używania poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych - przypomina policja.