Nowa zielona pracownia powstała przy ZSP nr 2 w Raciborzu. Wyposażono ją w profesjonalną stację pogody

Młodzi badacze z Raciborza mają swoją zieloną pracownię

W środę 20 września, oficjalnie otwarto zieloną pracownię przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu. Innowacyjna pracownia powstała dzięki wsparciu finansowemu o wartości 48 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostałą część środków na inwestycję przekazało miasto Racibórz. Koszt całkowity utworzenia nowej pracowni to 60 000 zł.

- Wyposażenie obejmuje krzesła i stoliki dla 26 uczniów, biurko i krzesło dla nauczyciela, zestaw mebli oraz tablicę białą suchościeralną ceramiczną. Ponadto pracownia została zaopatrzona w różnorodne pomoce dydaktyczne, takie jak Profesjonalna Stacja Pogody, zestawy kompasów, lornetki, lupy oraz zestaw skał i minerałów. To nie tylko umożliwi uczniom praktyczne eksperymentowanie, ale także zachęci ich do zgłębiania nauk przyrodniczych - podaje biuro prasowe Urzędu Miasta w Raciborzu.

Nowoczesny monitor interaktywny z uchwytem, który również znalazł się na wyposażeniu, ma zapewnić również możliwość wprowadzenia interaktywnych elementów do procesu nauki i jeszcze bardziej zaangażować uczniów.

Promowanie nauk przyrodniczych i ekologicznych

Otwarcie zielonej pracowni w Raciborzu jest częścią szerszej inicjatywy, która ma na celu promowanie nauk przyrodniczych i ekologicznych wśród szkół województwa śląskiego. Raciborskie szkoły wzbogacą się o coś jeszcze. Jak zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński, ogłaszając wyniki konkursu „Pracownia Kompetencji Cyfrowych”, pięć raciborskich szkół zostanie ponadto wyposażonych w mobilne pracownie komputerowe. Trafią one do szkół w Brzeziu, Markowicach, Studziennej, Ocicach oraz do Szkoły Podstawowej nr 15.