Niezwykłe odkrycie w Samborowicach. "To najstarsza kostka do gry znaleziona dotąd na obszarze Polski"

Badania archeologiczne prowadzone w Samborowicach

Zobacz ZDJĘCIA! Od 11 sezonów, archeolodzy z Muzeum Śląskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą badania w Samborowicach nieopodal Raciborza, by odkrywać kolejne ślady osady Celtów. Lud ten zamieszkiwał obszar części Górnego Śląska od przełomu V i IV wieku, aż po koniec II wieku przed Chrystusem. W tym roku, archeolodzy musieli jednak liczyć się ze sporymi przeciwnościami natury. Susza i ponad trzydziestostopniowe upały dawały się we znaki.

Kolejne ważne odkrycia w Samborowicach

- Podobne kostki do gry znane są przede wszystkim z tzw. osad centralnych z terenów Dolnej Austrii, Czech i Moraw. Rzadko odkrywa się je w mniejszych osadach podobnych do tej z Samborowic. Ze względu na nikłe prawdopodobieństwo rzucenia kostką tak, aby upadła na mniejsze dwa boki, będące podstawami, zazwyczaj wartościami 3, 5, 4 i 6 oznaczano dłuższe boki - informuje Jacek Soida.

Odkryto ozdobną zapinkę do spinania szat

Żelazna fibula, czyli rodzaj ozdobnej zapinki do spinania szat, to kolejne odkrycie, którego dokonano w Samborowicach. Mimo znacznego upływu czasu, zapinka zachowała się w bardzo dobrym stanie, co czyni ją niezwykłą. W muzeum wskazują, że nie jest to przypadek.

