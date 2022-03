Nędza: W awionetce zgasł silnik. Samolot awaryjnie lądował na polu

Zimną krwią i nie lada umiejętnościami wykazał się pilot awionetki, która w czwartek po południu lądowała awaryjnie na polu w Nędzy. Do tego niecodziennego zdarzenia doszło około 13.40 Samolot wystartował spod Bielska-Białej i zmierzał w kierunku Krapkowic. Z tego co ustalono wiadomo, że nagle w samolocie miało dojść do awarii i zgasł silnik.

- O godzinie 13.42 otrzymaliśmy zgłoszenie, że samolot spadł na pole. Na miejscu zdarzenia okazało się, że w trakcie lotu zgasł silnik. Pilot awaryjnie lądował na polu ornym z dala od budynków mieszkalnych. W ostatnim etapie lądowania samolot przewrócił się - mówi bryg. Roland Kotula, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.

Awaryjne lądowanie widzieli rolnicy pracujący w pobliżu, na polu. To oni pierwsi zameldowali się na miejscu zdarzenia i przewrócili samolot tak, by lecące nim osoby mogły się wydostać. - Dwóch mężczyzn lecących samolotem wydostało się o własnych siłach - mówią strażacy z Raciborza. Wiadomo, że nic poważnego im się nie stało. Poważne są natomiast straty - oszacowano je na około 100 tysięcy zł.