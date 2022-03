Krzyżanowice: Po roku przerwy gospodynie zaś zasiadły do szkubanio piyrza

W wielu zakątkach regionu to już zapomniana tradycja. Ale "Szkubaczki" są doskonałą okazją do pogawędek, żartów i wspólnych śpiewów. W gminie Krzyżanowice o tej tradycji pamiętają i tam panie z lokalnych Kół Gospodyń Wiejskich spotkały się, by ów tradycje podtrzymać. W Centrum Kultury w Tworkowie zorganizowano wspólne szkubanie piyrza. - Tym razem radość ze spotkania była większa, ponieważ z powodu epidemiologicznych w zeszłym roku praktycznie wszystkie wydarzenia były odwołane, łącznie ze szkubaniem piyrza - informują w gminie.

Darcie pierza polega na wyrywaniu z piór chorągiewek i oddzielaniu twardych stosin. W tradycji śląskiej, od jesieni do końca karnawału, kobiety zbierały się w domu, w którym była panna na wydaniu i wspólnie szkubały piyrzi na pierzyny i poduchy, które później miały być posagiem dla panny młodej. Dzisiaj jest to już tylko tradycja podtrzymywana przez nielicznych.

Gościem specjalnym spotkania były dzieci z tworkowskiego przedszkola, które również miały przygotowany, krótki repertuar artystyczny po którym miały okazję same nauczyć się szkubaczki. W spotkaniu wziął również udział wójt gminy Grzegorz Utracki. Całość spotkania prowadziła koordynator ds. kultury GZOKSiT Sabina Ciuraszkiewicz.