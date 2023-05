Złodziej alkoholu z Raciborza złapany przez policjantkę na wolnym

Do zdarzenia doszło w czwartek rano w markecie przy ulicy Opawskiej. Mężczyzna skradł alkohol warty około 400 złotych. Raciborska policjantka, która na co dzień pełni służbę w drogówce, podczas zakupów w markecie zauważyła mężczyznę, który z półek zabiera alkohol i chowa go do plecaka oraz pod kurtkę.

Kiedy mężczyzna przeszedł bez płacenia przez linię kas, mundurowa zareagowała. Zatrzymała sklepowego złodzieja i powiadomiła personel sklepu, który z kolei zadzwonił do dyżurnego policji.

Na miejsce przyjechali policjanci, którzy za wykroczenie ukarali go wysokim mandatem.