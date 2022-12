Wycieczki rowerowe do 12 km od Raciborza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 17 - 18 grudnia?

Trasy rowerowe z Raciborza

🚲 Trasa rowerowa: WOKÓŁ ZALEWU RYBNICKIEGO

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,8 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 90 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 317 m

Trasę dla rowerzystów z Raciborza poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo.(1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km szlak skręca w lewo, my jedziemy prosto (2) przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. (3, 4) Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Dalej prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Dojeżdżamy do skrzyżowania. Kierujemy się w prawo. (5) Teraz cały czas prosto przez las (6) aż do Zwonowic. Wyjeżdżając z lasu, po lewej stronie widzimy cel naszej podróży – Elektrownię Rybnik. (7) Teraz czeka nas odcinek asfaltowy. Jedziemy w dół do głównej drogi. Skręcamy w lewo i po znakach kierujemy się na Rybnik. Jeśli dopisze nam pogoda, można podziwiać ciekawe widoki na trasie, ale trzeba też uważać na ruch samochodów. Na skrzyżowaniu z drogą Rudy – Rybnik skręcamy w prawo. Ścieżka prowadzi brzegiem „rybnickiego jeziora”. (8) Wraz z końcem wody droga skręca w lewo, następnie w prawo. Wjeżdżamy na most i jedziemy w lewo. Teraz drogą asfaltową jedziemy w stronę elektrowni. Po lewej stronie mijamy ogromne budynki. Skręcamy na skrzyżowaniu w prawo. Po lewej mamy jeszcze większe kominy. Mijamy ośrodek szkolenia kierowców. Na rondzie skręcamy w prawo pod górę. Dojechaliśmy do skrzyżowania z drogą numer 78. Skręcamy w lewo. Jedziemy w dół. Na światłach skręcamy w lewo w Komisji Edukacji Narodowej. Jedziemy prosto przez Nową i Starą Grabownię. Po lewej stronie znowu widzimy elektrownię, ale z innej perspektywy. Droga prowadzi pomiędzy dwoma jeziorkami. (9, 10) Na krzyżówce skręcamy w lewo. Drogą leśną dojeżdżamy do kolejnego rozwidlenia, gdzie skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. Za torami w prawo. A przed nami takie widoki (11, 12, 13) Jedziemy szlakiem wzdłuż torów. Są trzy możliwości jazdy. Im szybciej skręcimy w lewo tym bliżej tamy wyjedziemy.

