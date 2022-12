Wycieczki rowerowe do 12 km od Raciborza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 10 - 11 grudnia?

Rowerem w okolicy Raciborza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Raciborza, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,61 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 1 689 m

Suma zjazdów: 1 666 m

Mique poleca trasę mieszkańcom Raciborza

Celem wycieczki było zapoznanie się z 3 rezerwatami przyrody na pograniczu polsko- czeskim: Góra Gipsowa, Rozumice i czeski Darenec. Było trochę pchania rowerów przez krzaczory, sporo podjazdów i zjazdów, ale czego się nie robi dla idei :-)

