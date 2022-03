W PWSZ powstało nowoczesne centrum symulacji medycznej. Tu szkolą się przyszłe pielęgniarki

Mogą podać zastrzyk, zszyć ranę, założyć cewnik. A fachu uczą się nie na salach lekcyjnych, a w nowoczesnym centrum symulacji medycznej. Nowopowstały obiekt w raciborskim PWSZ jest jak szpital. Różnica jest tylko jedna - w łóżkach i na salach zabiegowych zamiast pacjentów, są manekiny.

Kierunek pielęgniarstwo uruchomiony został w PWSZ w Raciborzu 1 października 2017 roku. Od tego czasu dokładano wszelkich starań, aby jakość kształcenia studentów była na jak najwyższym poziomie. Uruchomione właśnie centrum, to nowoczesna baza dydaktyczna, przeznaczona do praktycznej nauki zawodu na kierunku pielęgniarstwo. W skład obiektu wchodzi 6 sal dydaktycznych, które są wyposażone w wysokiej jakości symulatory medyczne i trenażery. Daje to możliwość kształcenia studentów w warunkach zbliżonych do warunków szpitalnych.