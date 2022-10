Trasy rowerowe do 12 km od Raciborza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 15 - 16 października?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Raciborza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 12 km od Raciborza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Raciborza proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Raciborza We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 12 km od Raciborza, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: ŁĘŻCZOK INACZEJ Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 80 m

Suma zjazdów: 78 m Rowerzystom z Raciborza trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główna droga skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę. Mijamy most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w lewo. Przed przystankiem autobusowym skręcamy w prawo w aleję drzew. Na końcu tej drogi skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż lasu. Droga prowadzi do rezerwatu. Mijamy punkt obserwacyjny nad wodą. Skręcamy w lewo. Przemieszczamy się pomiędzy dwoma stawami. Wyjeżdżamy z rezerwatu. Pokonujemy przejazd kolejowy. Droga prowadzi lekko w górę. Skręcamy w lewo w stronę boiska Sparty Babice. Jedziemy cały czas przed siebie. Droga szutrowa krzyżuje się z asfaltową. Skręcamy w lewo. Następnie w prawo, kolejny raz w szutrową. Dojeżdżamy do asfaltowej – skręcamy w lewo. Teraz cały czas poruszamy się przed siebie asfaltem. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Skręcamy w prawo i jedziemy przed siebie w stronę kościoła, gdzie skręcamy w lewo. Za przejazdem kolejowym skręcamy w drugą drogę w prawo, w stronę szkółki leśnej. Na leśnym skrzyżowaniu (z ławeczką i mapą) skręcamy w lewo. Teraz droga prowadzi do miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: ZAMEK TWORKÓW Stopień trudności: 2.0

Dystans: 69,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 32 m

Suma podjazdów: 144 m

Suma zjazdów: 145 m Trasę rowerową mieszkańcom Raciborza poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły, kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główną drogą skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę, most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Asfaltem jedziemy cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w prawo. Droga prowadzi nas do Raciborza. Wjeżdżamy na most, na końcu skręcamy w prawo i wałem jedziemy przed siebie. Skręcamy w prawo na kładkę nad Odrą. Później skręcamy w lewo i znowu w lewo. Jedziemy wzdłuż drogi. Przed rondem skręcamy w prawo. Jedziemy pod górę w stronę rynku. Kierujemy się w stronę drogi, która znajduje się na godzinie 11. (ul. Nowa, po lewej mijamy kościół). Na skrzyżowaniu koło sądu jedziemy prosto w ulicę Opawską. Mijamy specyficzne rondo, na którym nadal prosto. Kolejne rondo również pokonujemy prosto. Wjeżdżamy w ulicę Marii Skłodowskiej-Curie. Za działkami skręcamy w lewo. Trasa się robi troszkę trudniejsza, ale niezrażeni podążamy przed siebie. Przejeżdżamy pod torami kolejowymi i docieramy do drogi, gdzie skręcamy w prawo i dalej jedziemy przed siebie. Jedziemy ul. Studzienną do końca i skręcamy w lewo w Sosnowiecką. Mijamy kolejne tory kolejowe. Zaraz za nimi skręcamy w prawo i jedziemy wzdłuż torów (2). Po lewej podziwiamy, jak powstaje zbiornik Racibórz Dolny (1) (ja spotkałem kilka żurawi siedzących w wodzie). Koło kapliczki skręcamy w prawo, od razu w lewo i na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Jedziemy przed siebie. (3) Droga szutrowa zamienia się w asfaltową. Poruszamy się cały czas prosto ul. Odrzańską. Skręcamy w lewo w ul. Pomnikową (prowadzą znaki wyznaczające ścieżkę rowerową). Znowu w lewo w Raciborską i w lewo w Niwkową. Następnie w prawo Łąkową. Droga asfaltowa prowadzi w lewo, my jedziemy prosto po ścieżce wśród drzew, tzw. Aleją Hroza. Wyjeżdżamy koło tablicy informacyjnej i młyna (4, 5, 6, 7). Ścieżka prowadzi brzegiem jeziorka (8) i wyprowadza nas u podnóża celu wycieczki - ruin zamku (9, 10, 11). Pod ruinami skręcamy w prawo i jedziemy prosto. Przecinamy główną drogę. Kierujemy się w ul. Zamkową. Skręcamy w lewo w ulicę Odrzańską. Znika asfalt, pojawia się szuter, którym jedziemy do skrzyżowania z torami kolejowymi, gdzie skręcamy w prawo. Po lewej są stawy, po prawej tory kolejowe. Mkniemy przed siebie. Dojeżdżamy do głównej drogi 936, skręcamy w lewo. Wjeżdżamy na most. Zjeżdżamy, droga prowadzi po łuku w lewo i na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w lewo w ul. Główną, która teraz będzie wyznaczać naszą trasę (żółty szlak). Mijamy miejscowość Buków. Skręcamy w lewo. Po lewej stronie powstają wały zbiornika Racibórz, a po prawej mamy stawy (12, 13, 14, 15, 16). Żółtym szlakiem docieramy do Lubomi, gdzie skręcamy w lewo w stronę Raciborza. Droga doprowadzi nas do Centrum Handlowego. Na rondzie przed mostem przejeżdżamy na drugą stronę. Jedziemy przez most i za mostem w prawo. Ścieżka prowadzi wałem i pod torami kolejowymi. Na kolejnym moście skręcamy w prawo. Na skrzyżowaniu skręcamy w stronę Ciechowic. Przed Zawadą Książęcą odbijamy w prawo w asfaltową drogę wśród pól – „obwodnicę" tej miejscowości. Dojeżdżamy do głównej, skręcamy w prawo. Później skręcamy na Kuźnię Raciborską. Mijamy Turze. W Siedliskach koło remizy skręcamy w prawo w stronę lasu. Mijamy tory kolejowe. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Skręcamy w prawo. Na kolejnym skrzyżowaniu jedziemy prosto i jesteśmy w miejscu startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Grzegorzowice - Strzybnik (post scriptum do poprzedniej trasy Kędz-K.- Racibórz)) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 39,11 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 782 m

Suma zjazdów: 777 m Mique poleca trasę mieszkańcom Raciborza Nawiązanie do poprzedniej wycieczki. Tym razem w dwójkę zrobiliśmy pętlę na zachód od promu w Grzegorzowicach. Trasa trochę wymagająca z uwagi na liczne podjazdy i drogi szutrowe, ale daliśmy radę, zwłaszcza Gosia, której kondycja jest nieokiełznana :-) Pogoda rewelacyjna (2 kwietnia), w słońcu +26C, w poprzednich latach o tej porze nasze rowery stały jeszcze w piwnicach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Raciborza

🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA – NĘDZA – SIEDLISKA – KUŹNIA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,56 km

Czas trwania wyprawy: 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 48 m Mazi88 poleca trasę mieszkańcom Raciborza

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg (1) skręcamy w prawo w ulicę POLACZKOWĄ. Można także się zatrzymać i zobaczyć na mapce, gdzie się aktualnie znajdujemy i śmigamy w dalszą trasę. Droga przyjemna, ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej poruszamy się prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz (2). Jedziemy prosto i asfaltem pomiędzy domkami docieramy do granicy lasu. Wjeżdżamy w las. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych (3). Przejeżdżamy je i na kolejnym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (4). Po lewej stronie mamy wały ziemi i piaskownie. Wyjeżdżamy pod główną bramą piaskowni. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu, gdzie skręcamy w prawo do centrum Siedlisk. Koło Straży Pożarnej mamy możliwość wyboru drogi powrotnej do Kuźni. Albo w prawo lasem, albo w lewo asfaltem:

– Lasem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i posuwamy się cały czas prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły miejsca startu wycieczki. – Asfaltem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Po drodze mijamy lokal, w którym można odpocząć, coś się napić i zjeść. Koło cmentarza skręcamy w prawo. Na końcu działek skręcamy w lewo i jesteśmy koło szkoły.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Brzegiem Suminiki – koniec Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,11 km

Czas trwania wyprawy: 57 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 62 m Rowerzystom z Raciborza trasę poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg, skręcamy w prawo. (1) Droga przyjemna ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz. (2) Jedziemy w lewo, przez tory kolejowe prosto w stronę kościoła. Tutaj kierujemy się w stronę Ciechowic. Skręcamy w prawo w ulicę Konarskiego. Na kolejnym skrzyżowaniu znowu w prawo i prosto przez tory. Zaczyna się droga polna. Po lewej mamy Suminkę. Przed kolejnymi torami droga prowadzi w prawo (odważniejsi mogą próbować jechać prosto). Znowu przejazd kolejowy i podążamy przed siebie. Na kolejnym rozwidleniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych. (3) Teraz jedziemy prosto do wałów. (4) Z mostów przerzuconych przez Suminkę widać okolicę. (4a, 5, 6, 7) Przemieszczamy się koło wałów drogą polną. Dojeżdżamy do połączenia Suminki z „Rudką” (8). Wyjeżdżamy na moście łączącym Siedliska z Turzem. Skręcamy w prawo, jedziemy prosto do remizy, gdzie skręcamy w prawo w stronę lasu. Asfalt zamienia się w drogę szutrowo-piaskową. Znowu mijamy tory kolejowe. Głównym szlakiem podążamy do asfaltu. Na krzyżówce obieramy pierwszą drogę w prawo. Jedziemy prosto, wzdłuż działek do miejsca startu naszej wyprawy.

Trasa trudna ze względu na to, że dużą część trzeba pokonać polami.

Nawiguj

