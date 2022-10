Trasy rowerowe do 12 km od Raciborza. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 22 - 23 października?

Ścieżki rowerowe z Raciborza

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 12 km od Raciborza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,88 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 53 m

Suma zjazdów: 52 m

Rowerzystom z Raciborza trasę poleca Mazi88

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu. (2) Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Posuwając się cały czas prosto, przejeżdżamy przed drogę prowadzącą z Rud do Raciborza. Dojeżdżamy do Leśniczówki Wildek (4). Skręcamy w lewo i szlakiem koloru czerwonego jedziemy do kolejnej Leśniczówki Krasiejów. (5) Tutaj skręcamy w prawo w ulicę RACZOKOWĄ. Droga prowadzi u podnóża wzniesienia zwanego Szlozberg.(6) Wyjeżdżamy na drodze prowadzącej z Kuźni Raciborskiej do Rud. Skręcamy w lewo. Kawałek za znakiem Kuźnia Raciborska po prawej stronie w oddali widzimy przedostatnią leśniczówkę na naszej drodze (7). Jedziemy prosto i za latarnią z reklamą skręcamy w lewo w las. Za granicą lasu po lewej stronie w oddali widzimy ostatnią leśniczówkę podczas naszej wyprawy. (8) Kierujemy się w prawo aż do skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego, skręcamy w lewo i prosto do startu naszej wycieczki.

