Tragiczny wypadek na DW 416 w Pietrowicach Wielkich. Seniorka została potrącona przez ciężarówkę. Jej życia nie udało się uratować

Na razie nie można ustalić winnego

Śmiertelny wypadek miał miejsce około 11:40 na ulicy Pierwszego Maja (Droga Wojewódzka 416) w Pietrowicach Wielkich w powiecie raciborskim.

— Doszło do wypadku drogowego, w którym wzięła udział pani w wieku ok. 70-ciu lat i 40-letni kierowca samochodu ciężarowego DAF – mówi nadkom. Mirosław Szymański z KMP w Raciborzu.

Doszły do potrącenia starszej kobiety. Mimo długiej reanimacji nie udało się jej uratować. Seniorka przechodziła w miejscu dozwolonym, chociaż nie było to przejście dla pieszych.

Mężczyznę przebadano na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy. Sprawa została skierowana do sądu. Na razie nie wiadomo, kto był winny wypadku - aby to osądzić będzie konieczna opinia biegłych. Utrudnienia w ruchu trwały do około 14.00.