Studniówka 2023 Zespołu Szkół Ekonomicznych z Raciborza. Cztery klasy ekonomika bawiły się w Rogowie. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Prawie 200 osób! No to musiała być wspaniała studniówka. I tak było w Parku Leśnym u Kaczyny w Rogowie w powiecie wodzisławskim.

Klimatyczne miejsce sprzyjało dobrej zabawie. Zobaczcie zdjęcia z imprezy i pozowane zdjęcia grupowe czterech klas, które organizowały studniówkę.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, czyli popularny Ekonomik, zaczął od tradycyjnego szampana, potem był czas na Poloneza. Zatańczono go w dostojnym stylu dwa razy, po dwie klasy w każdym