Śląsk: Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie Ukrainek. W jakich zawodach mogą znaleźć pracę? Sprawdź!

Do naszego kraju przyjechało ok. 2 mln uchodźców z Ukrainy, a większość z nich to kobiety z dziećmi. Pracodawcy chcąc pomóc przyjeżdżającym do naszego kraju dokładają wszelkich starań, by zapewnić potrzebującym możliwość zatrudnienia. Wiele dotychczas zamkniętych branż zaczyna otwierać się na przyjmowanie do pracy obywateli Ukrainy. Urzędy również starają się wspierać zarówno pracodawców jak i poszukujących pracy.

Mamy 12 tys. ofert pracy, z czego jedna piąta może być przyjęta przez Ukraińców. Pracy nie zabraknie" - powiedział dyrektor WUP Grzegorz Sikorski w wywiadzie z Radio Katowice