Rowerem do 12 km od Raciborza. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Rozważasz wycieczkę rowerową z Raciborza? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 12 km od Raciborza. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Raciborza proponujemy na weekend.

Rowerem w okolicy Raciborza We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 12 km od Raciborza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: BRZEGIEM SUMINKI Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,85 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 108 m

Suma zjazdów: 106 m Trasę rowerową mieszkańcom Raciborza poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Trasę najlepiej przejechać w weekend ze względu na mniejszy ruch. Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym kierujemy się prosto (1). Po przejechaniu około 2 km zaczynają pojawiać się pierwsze domostwa. Jedziemy prosto aż do drogi głównej Gliwice – Racibórz. Tutaj zaczyna się troszkę niebezpieczny odcinek ze względu na ruch samochodów. Kierujemy się w prawo w stronę Szymocic. Wyjeżdżając w wioski, mamy możliwość osiągnięcia znacznych prędkości. Mijamy przejazd kolejowy w Szymocicach. Jedziemy prosto. Za mostem nad Suminką skręcamy w prawo i zaraz w lewo, później znowu w prawo. Po lewej stronie mamy domki. Jedziemy prosto „ścieżką zdrowia”. Wjeżdżamy na nasyp kolejowy kolejki wąskotorowej. Dla dobrego obserwatora nie będzie problemem dostrzeżenie pozostałości po torowisku. Patrząc w prawo, widzimy pozostałości po moście na rzeką. Udajemy się w jego stronę. Patrząc w lewo, widzimy trasę biegnącą wzdłuż Suminki. Można podziwiać, jak rzeka podmywa brzegi. Dojeżdżamy do stawów hodowlanych w Nędzy (2). Przejeżdżamy przez most drogą Sosnową do końca. Skręcamy w lewo w Leśną wzdłuż torów kolejowych do stacji Nędza Wieś. Teraz udajemy się w prawo przez przejazd kolejowy, a następnie za sklepem w prawo w stronę Szkółki Kontenerowej (3). Potem jedziemy prosto do skrzyżowania (tutaj już byliśmy), w lewo i prosto do Kuźni.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: ŁĘŻCZOK INACZEJ Stopień trudności: 1.0

Dystans: 23,58 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 48 m

Suma podjazdów: 80 m

Suma zjazdów: 78 m Trasę rowerową mieszkańcom Raciborza poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w prawo i jedziemy cały czas prosto. Jedno skrzyżowanie pokonujemy prosto. Po lewej stronie mamy las, po prawej domki jednorodzinne. Na kolejnej krzyżówce skręcamy w lewo. Asfalt prowadzi troszkę pod górę. Kończy się asfalt, wjeżdżamy w las. Główna droga prowadzi lekkim łukiem w prawo. Przejeżdżamy tory kolejowe. Wyjeżdżamy na asfalt w Siedliskach. Jedziemy przed siebie. Po prawej stronie mijamy boisko i straż pożarną. Prosto przez wioskę wjeżdżamy na most, z którego rozpościerają się ładne widoki. Jesteśmy w Turzu. Główna droga skręca w lewo koło kapliczki. Mijamy kolejną remizę. Mijamy most i kolejne domostwa. Wyjeżdżamy z wioski. Jedziemy asfaltem cały czas przed siebie aż do skrzyżowania prowadzącego w prawo w stronę Ciechowic i w lewo do Nędzy. Jedziemy w lewo. Przed przystankiem autobusowym skręcamy w prawo w aleję drzew. Na końcu tej drogi skręcamy w lewo. Jedziemy wzdłuż lasu. Droga prowadzi do rezerwatu. Mijamy punkt obserwacyjny nad wodą. Skręcamy w lewo. Przemieszczamy się pomiędzy dwoma stawami. Wyjeżdżamy z rezerwatu. Pokonujemy przejazd kolejowy. Droga prowadzi lekko w górę. Skręcamy w lewo w stronę boiska Sparty Babice. Jedziemy cały czas przed siebie. Droga szutrowa krzyżuje się z asfaltową. Skręcamy w lewo. Następnie w prawo, kolejny raz w szutrową. Dojeżdżamy do asfaltowej – skręcamy w lewo. Teraz cały czas poruszamy się przed siebie asfaltem. Jesteśmy koło stacji kolejowej Nędza. Jedziemy do głównej drogi. Skręcamy w prawo i jedziemy przed siebie w stronę kościoła, gdzie skręcamy w lewo. Za przejazdem kolejowym skręcamy w drugą drogę w prawo, w stronę szkółki leśnej. Na leśnym skrzyżowaniu (z ławeczką i mapą) skręcamy w lewo. Teraz droga prowadzi do miejsca startu wycieczki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: SZLAKIEM LEŚNICZÓWEK Stopień trudności: 1.0

Dystans: 16,88 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 46 m

Suma podjazdów: 53 m

Suma zjazdów: 52 m Trasę rowerową mieszkańcom Raciborza poleca Mazi88 KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo. (1) Szlak koloru CZERWONEGO prowadzi do KRASIEJOWA. Po przejechaniu około 2 km widzimy przed sobą płot z desek, na których został odciśnięty ząb czasu. (2) Jedziemy prosto przez łąki. Droga szutrowa zmienia się w asfaltową. Na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do pomnika. Przeskakujemy na drugą stronę ruchliwej drogi Racibórz – Gliwice. Kierujemy się w stronę leśniczówki. Od leśniczówki prowadzi nas droga HUBERTUSOWA. Na skrzyżowaniu jedziemy w lewo. Posuwając się cały czas prosto, przejeżdżamy przed drogę prowadzącą z Rud do Raciborza. Dojeżdżamy do Leśniczówki Wildek (4). Skręcamy w lewo i szlakiem koloru czerwonego jedziemy do kolejnej Leśniczówki Krasiejów. (5) Tutaj skręcamy w prawo w ulicę RACZOKOWĄ. Droga prowadzi u podnóża wzniesienia zwanego Szlozberg.(6) Wyjeżdżamy na drodze prowadzącej z Kuźni Raciborskiej do Rud. Skręcamy w lewo. Kawałek za znakiem Kuźnia Raciborska po prawej stronie w oddali widzimy przedostatnią leśniczówkę na naszej drodze (7). Jedziemy prosto i za latarnią z reklamą skręcamy w lewo w las. Za granicą lasu po lewej stronie w oddali widzimy ostatnią leśniczówkę podczas naszej wyprawy. (8) Kierujemy się w prawo aż do skrzyżowania z ulicą Świerczewskiego, skręcamy w lewo i prosto do startu naszej wycieczki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Raciborza

🚲 Trasa rowerowa: KUŹNIA – NĘDZA – SIEDLISKA – KUŹNIA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,56 km

Czas trwania wyprawy: 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 46 m

Suma zjazdów: 48 m Mazi88 poleca trasę mieszkańcom Raciborza

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Z końcem działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto, po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Szczęśliwcom może będzie dane zobaczyć jakieś dzikie zwierzę. Na skrzyżowania dróg (1) skręcamy w prawo w ulicę POLACZKOWĄ. Można także się zatrzymać i zobaczyć na mapce, gdzie się aktualnie znajdujemy i śmigamy w dalszą trasę. Droga przyjemna, ponieważ prowadzi lekko z górki i jest szeroka bez większych dziur. Dojeżdżamy do szkółki kontenerowej w Nędzy. Dalej poruszamy się prosto do drogi głównej Kuźnia – Racibórz (2). Jedziemy prosto i asfaltem pomiędzy domkami docieramy do granicy lasu. Wjeżdżamy w las. Na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w stronę torów kolejowych (3). Przejeżdżamy je i na kolejnym rozwidleniu dróg skręcamy w prawo (4). Po lewej stronie mamy wały ziemi i piaskownie. Wyjeżdżamy pod główną bramą piaskowni. Jedziemy cały czas prosto aż do mostu, gdzie skręcamy w prawo do centrum Siedlisk. Koło Straży Pożarnej mamy możliwość wyboru drogi powrotnej do Kuźni. Albo w prawo lasem, albo w lewo asfaltem:

– Lasem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Na skrzyżowaniu koło ośrodka wodnego skręcamy w prawo i posuwamy się cały czas prosto. Mijamy przejście dla pieszych i już jesteśmy koło szkoły miejsca startu wycieczki. – Asfaltem jedziemy przez tory kolejowe prosto. Po drodze mijamy lokal, w którym można odpocząć, coś się napić i zjeść. Koło cmentarza skręcamy w prawo. Na końcu działek skręcamy w lewo i jesteśmy koło szkoły.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: „ODWIEDZINY U BOBRZEJ RODZINY” Stopień trudności: 1.0

Dystans: 12,9 km

Czas trwania wyprawy: 48 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 47 m

Suma zjazdów: 43 m Mazi88 poleca trasę mieszkańcom Raciborza

KuzniaWsiodełku.pl poleca:

Ruszamy z parkingu koło szkoły i kierujemy się w stronę lasu. Po lewej stronie mamy działki. Na końcu działek skręcamy w lewo i jedziemy cały czas prosto (zdjęcia 1, 2), po drodze oglądając piękno kuźniańskiego lasu. Dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym jedziemy w lewo (zdjęcie 3). Jesteśmy na łące z paśnikiem (zdjęcie 4). Skręcamy w pierwszą w prawo i jedziemy przed siebie. Po chwili skręcamy w lewo. Drogę wyznacza nam czerwony szlak, który prowadzi nas aż do Leśniczówki Krasiejów. Tuż przed leśniczówką mijamy miejsce bytowania bobrów (zdjęcia 5, 6, 7). Teraz naszą drogę wyznacza droga RACZOKOWA. Po prawej mijamy ławeczkę (zdjęcie 8), a później po lewej i prawej ostoję zwierzyny (zdjęcie 9.) Lekkim łukiem w prawo docieramy do znaku "Punkt czerpania wody", tam z drugiej strony można zobaczyć ostoję zwierząt (zdjęcia 10, 11). Wracamy do skrzyżowania i wjeżdżamy na Górę Szlozberg (zdjęcia 12, 13). Na górze wybieramy drugą drogę z lewej i jedziemy w dół. Teraz tą drogą podążamy cały czas przed siebie: w dół, w górę, w dół i w górę, tak na przemian. Trasa ma dużo odnóg, którymi też na pewno gdzieś się wyjedzie. Jednak najlepiej jechać głównym szlakiem. Po drodze będziemy przejeżdżać prosto przez skrzyżowanie, na którym na środku stoi sporych rozmiarów pień (zdjęcie 14). Wjeżdżamy na ostatnią górkę. Trasa prowadzi lekko w dół. Na skrzyżowaniu (zdjęcie 15) skręcamy w prawo i jesteśmy już na drodze, którą jechaliśmy w przeciwnym kierunku.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Raciborzu. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!