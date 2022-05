Racibórz: zaginął Przemysław Mikołajek. 24-latek przed kilkoma dniami wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Rodzinie nie dał znaku życia Piotr Chrobok

28 maja po raz ostatni był widziany Przemysław Mikołajek. 24-latek z Raciborza wyszedł wówczas z domu. Do tej pory do niego nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z bliskimi. Poszukuje go policja. Ta jednak zwraca się z prośbą o pomoc do osób, które cokolwiek mogą wiedzieć w tej sprawie.