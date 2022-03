Racibórz: Nowy dworzec PKP będzie mniejszy, ale elegancki. Kolejowa spółka ogłosiła przetarg na jego remont

Nowy dworzec będzie mniejszy od obecnego - powierzchnia zmniejszy się z 2233 do 1547,6 m kw. (powierzchnia użytkowa całkowita). Będzie za to nowoczesny, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawny i stanie się wizytówką Raciborza. Takie przynajmniej zapewniania płyną z biur PKP S.A. Kolejowy gigant szacuje, że koszt inwestycji zamknie się kwotą 24,1 mln zł. Na realizacje zadania wyłoniony w ogłoszonym już przetargu wykonawca będzie miał ok. 20-21 miesięcy. Termin składania ofert mija 13 kwietnia.

Już w listopadzie ubiegłego roku Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy spotkał się z wiceprezesem PKP w sprawie przebudowy wysłużonego dworca. - Duże inwestycje w mieście, takie jak przebudowa dworca PKP zaczynają się de facto na długo przed ogłoszeniem przetargu. Niezmiernie istotne jest budowanie pozytywnych relacji czy to z inwestorami, czy też właścicielami obiektów. Dużą rolę odgrywają tu również osobiste kontakty dzięki, którym droga do realizacji potrzebnych przedsięwzięć nieraz się znacząco skraca. Po otrzymaniu od prezesa (PKP- red.) Golubowskiego informacji o ogłoszeniu przetargu na przebudowę dworca PKP w Raciborzu jestem szczęśliwy, że rozmowy jakie prowadziłem w ubiegłym roku przyniosą wymierny efekt - mówił prezydent Raciborza Dariusz Polowy.