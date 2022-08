Prasówka Racibórz 6.08.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Raciborzu nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Racibórz 6.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jak co roku magazyn Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, przygotował ranking województw i miast, w którym przedstawione zostały wyniki zamożności samorządów. W raporcie miast na prawach powiatu znalazło się wiele miast z województwa śląskiego. Niestety większość z nich jest w dole stawki, co świadczy o tym, że są to miejsca, w których sytuacja finansowa nie jest dobra... W naszej galerii zobaczycie 15 najbiedniejszych miast województwa śląskiego. Gdzie jest najgorzej?