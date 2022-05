Matura 2022: Uczniowie na luzie, bez stresu wchodzili do sal egzaminacyjnych. Marzyli o "Panu Tadeuszu"

Kilka tysięcy młodych ludzi w całym regionie przystąpiło w środę do egzaminu dojrzałości. Większość z nich do sal egzaminacyjnych wchodziła z szerokimi uśmiechami, na luzie, bez zbędnego stresu.

- Stres? Teraz już na niego za późno, zresztą w żaden sposób denerwowanie się i nie pomoże. On był, owszem, ale dwa dni temu, tydzień temu. Teraz jest luz, choć nie ukrywam, że tego polskiego trochę się boję. Zdecydowanie więcej czasu poświęciłam na przygotowania z matematyki - mówił nam na kilka minut przed rozpoczęciem egzaminu Paulina Jabłonka, z IV LO w Rybniku.

W IV LO im. Kopernika w Rybniku-Chwałowicach atmosfera przed egzaminami maturalnymi zawsze jest dobra. Nauczyciele i dyrekcja robią co mogą, by uczniowie poczuli się pewnie i bez niepotrzebnych nerwów podeszli do testu. - Uśmiechnijcie się, jesteście dobrze przygotowani i dajcie z siebie wszystko - mówiła maturzystom przed egzaminem Małgorzata Wróbel, dyrektorka szkoły.