Kolejki do Alergologa na NFZ w Raciborzu. Dane na 12.04.2022

Kolejki na NFZ do Alergologa w Raciborzu - stan na 12.04.2022

UWAGA! Informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia oraz dotyczące danych statystycznych mogą być nieaktualne z powodu zawieszenia obowiązków sprawozdawczych w okresie zagrożenia epidemicznego i epidemii.*

ALERGOLOG Racibórz: kolejki NFZ i terminy leczenia

Na wizytę trzeba poczekać 154 dni.

Alergen Spółka Z O.O. (Poradnia Alergologiczna)

Adres: Książęca 12, Racibórz

Najbliższy termin możliwej wizyty: 14.09.2022 (dane z dnia 8.04.2022)

(dane z dnia 8.04.2022) Liczba osób w kolejce: 282

Telefon: +48 32 415 12 68

Czym zajmuje się alergolog?

Alergolog specjalizuje się w chorobach, które mogą być wywoływane przez określone alergeny. Natomiast alergeny to substancje występujące w środowisku, które powodują reakcję uczuleniową. Może to być pleśń, sierść zwierząt, pyłki, roztocza, konserwanty, metale i składniki pokarmowe. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny zaczyna działać nieprawidłowo i przez to organizm człowieka włącza mechanizm obronny, który walczy z obcą substancją. Jest możliwość otrzymania skierowania do alergologa, kiedy zwrócimy się z objawami alergii do lekarza rodzinnego.