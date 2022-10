Fabryka Henkla w Raciborzu ma nowego dyrektora. Spółka postanowiła przedstawić go mieszkańcom

Zakład w Raciborzu produkuje proszki i żele do prania oraz płyny zmiękczające do tkanin na potrzeby polskiego rynku oraz kilkunastu innych krajów w regionie CEE. Przez ostatnie lata fabryka była systematycznie modernizowana, przeprowadzono w niej wiele inwestycji i zwiększono efektywność finansową działań produkcyjnych.

- Mam poczucie dużej odpowiedzialności, obejmując to stanowisko, i dużą motywację do działania. Do moich kluczowych zadań należeć będzie zapewnienie jak najwyższej produktywności i rentowności zakładu. Ważny cel, który chciałbym zrealizować, to przyciągnięcie do nas młodych ludzi, którzy zechcą tutaj pracować. Dlatego będę dokładać starań, aby nasi pracownicy czuli, że pracują w miejscu na miarę XXI wieku, które jest dobrze i nowocześnie zarządzane. Chciałbym także im pomóc w realizacji celów zarówno zawodowych, jak i osobistych, bo tylko wtedy można mieć satysfakcję z pracy i odnosić w niej sukcesy. Mój sukces w dużej mierze definiuje się przez sukces mojego zespołu – mówi Wojciech Fabiańczyk.